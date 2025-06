Donald Trump smentisce rimozione di materiale nucleare in Iran: Nulla è stato spostato

Home / Social News / Donald Trump smentisce rimozione di materiale nucleare in Iran: Nulla è stato spostato

Un grave errore credere che l’Iran abbia rimosso materiale nucleare, ma le accuse sono infondate. Trump smentisce categoricamente ogni spostamento, sottolineando come le immagini mostrino semplici operai al lavoro. In un momento di tensioni internazionali, la chiarezza diventa fondamentale per capire le vere intenzioni di Teheran e il futuro del dossier nucleare iraniano.