GTA Online lancia il creatore di missioni Rockstar e premia la community con GTA$ e nuove sfide

Giuseppe Saieva | 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rockstar Games introduce il Creatore di missioni in GTA Online per ampliare le attività della community. I giocatori possono ideare scenari personalizzati e ottenere ricompense elevate, con eventi speciali già disponibili per un periodo limitato.

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GTA Online lancia il creatore di missioni Rockstar e premia la community con GTA$ e nuove sfide

Rockstar Games amplia l’esperienza di GTA Online con il Creatore di missioni, uno strumento che consente ai giocatori di ideare, costruire e condividere nuove attività ambientate tra Los Santos e Blaine County. L’iniziativa punta a valorizzare il contributo della community, offrendo missioni originali e sempre diverse.

Per inaugurare la nuova fase, è stata selezionata “Old School Hits”, creazione sviluppata in collaborazione con GTA Series Videos. L’attività richiama le atmosfere della trilogia classica di Grand Theft Auto ed è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC nella versione aggiornata del gioco.

Attraverso il Creatore, i giocatori possono costruire scenari complessi, definire obiettivi articolati e gestire il comportamento dei personaggi non giocanti. Le missioni possono coinvolgere fino a otto partecipanti contemporaneamente e includere ambientazioni finora non accessibili, come la portaerei USS Luxington o alcune strutture industriali e bancarie.

Per familiarizzare con le nuove funzioni, Rockstar mette a disposizione cinque missioni introduttive realizzate internamente. Queste attività guidano passo dopo passo nella creazione di contenuti, mostrando come sviluppare inseguimenti, infiltrazioni e operazioni coordinate.

Una volta completata una missione, è possibile condividerla con altri utenti attraverso i canali ufficiali, ricevendo suggerimenti e migliorando il progetto. Le creazioni più apprezzate possono essere inserite nella serie della community e diventare parte integrante delle attività disponibili nel gioco.

Chi riesce a far includere la propria missione tra quelle selezionate ottiene una ricompensa significativa: un bonus una tantum di 10 milioni di GTA$, oltre a oggetti esclusivi come il Bomber della serie community e un trofeo dedicato.

Nel frattempo, Rockstar ha previsto ulteriori aggiornamenti con nuove missioni create dagli utenti e una serie di eventi a tema, tra cui gare e sfide automobilistiche che verranno introdotte nelle prossime settimane.

How To Create Missions In GTA 5 Online - Mission Creator Full Guide

Video How To Create Missions In GTA 5 Online - Mission Creator Full Guide

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