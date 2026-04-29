GTA Online lancia il creatore di missioni Rockstar e premia la community con GTA$ e nuove sfide

Rockstar Games introduce il Creatore di missioni in GTA Online per ampliare le attività della community. I giocatori possono ideare scenari personalizzati e ottenere ricompense elevate, con eventi speciali già disponibili per un periodo limitato.

Rockstar Games amplia l’esperienza di GTA Online con il Creatore di missioni, uno strumento che consente ai giocatori di ideare, costruire e condividere nuove attività ambientate tra Los Santos e Blaine County. L’iniziativa punta a valorizzare il contributo della community, offrendo missioni originali e sempre diverse.

Per inaugurare la nuova fase, è stata selezionata “Old School Hits”, creazione sviluppata in collaborazione con GTA Series Videos. L’attività richiama le atmosfere della trilogia classica di Grand Theft Auto ed è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC nella versione aggiornata del gioco.

Attraverso il Creatore, i giocatori possono costruire scenari complessi, definire obiettivi articolati e gestire il comportamento dei personaggi non giocanti. Le missioni possono coinvolgere fino a otto partecipanti contemporaneamente e includere ambientazioni finora non accessibili, come la portaerei USS Luxington o alcune strutture industriali e bancarie.

Per familiarizzare con le nuove funzioni, Rockstar mette a disposizione cinque missioni introduttive realizzate internamente. Queste attività guidano passo dopo passo nella creazione di contenuti, mostrando come sviluppare inseguimenti, infiltrazioni e operazioni coordinate.

Una volta completata una missione, è possibile condividerla con altri utenti attraverso i canali ufficiali, ricevendo suggerimenti e migliorando il progetto. Le creazioni più apprezzate possono essere inserite nella serie della community e diventare parte integrante delle attività disponibili nel gioco.

Chi riesce a far includere la propria missione tra quelle selezionate ottiene una ricompensa significativa: un bonus una tantum di 10 milioni di GTA$, oltre a oggetti esclusivi come il Bomber della serie community e un trofeo dedicato.

Nel frattempo, Rockstar ha previsto ulteriori aggiornamenti con nuove missioni create dagli utenti e una serie di eventi a tema, tra cui gare e sfide automobilistiche che verranno introdotte nelle prossime settimane.