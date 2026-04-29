Meta sotto accusa nell'Ue per Instagram e Facebook, controlli deboli sui minori di 13 anni

Meta è accusata dall’Ue per i controlli insufficienti su Instagram e Facebook, dove anche gli under 13 possono aggirare i blocchi inserendo una falsa data di nascita.

La Commissione europea ha contestato a Meta una possibile violazione del Digital Services Act per la gestione dei minori su Instagram e Facebook. Secondo Bruxelles, le due piattaforme non avrebbero adottato misure adeguate per riconoscere e ridurre i rischi legati all’uso dei social da parte dei bambini sotto i 13 anni.

Le regole di Meta vietano l’iscrizione agli utenti più piccoli, ma l’indagine preliminare dell’Ue sostiene che i controlli siano troppo facili da aggirare. Un bambino può infatti superare il filtro iniziale indicando una data di nascita falsa, senza incontrare verifiche davvero efficaci.

La Commissione ritiene insufficiente anche la valutazione dei rischi fatta dall’azienda. In Europa, secondo i dati citati da Bruxelles, tra il 10% e il 12% dei bambini sotto i 13 anni accederebbe regolarmente a Instagram e Facebook, nonostante l’età minima prevista dalle condizioni d’uso.

Un altro punto riguarda le segnalazioni degli utenti minorenni. Il modulo per indicare la presenza di un profilo under 13 sarebbe complicato da completare e richiederebbe diversi passaggi. In molti casi, dopo la segnalazione, l’account resterebbe comunque attivo senza interventi rapidi.

L’inchiesta europea, avviata a maggio 2024, continua anche sugli effetti dei sistemi di raccomandazione e sul design delle piattaforme. Bruxelles valuta il rischio dei cosiddetti rabbit hole, percorsi algoritmici che possono spingere gli utenti verso contenuti sempre più estremi o dannosi, con possibili ricadute sui minori.

Meta potrà ora consultare gli atti e inviare le proprie osservazioni scritte. Se le conclusioni preliminari saranno confermate, la società rischia sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale e dovrà rafforzare i sistemi di verifica dell’età e le misure di protezione per gli utenti più giovani.