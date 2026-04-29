Roma, spari dopo il corteo del 25 aprile a Parco Schuster: fermato un 20enne per tentato omicidio

A Roma un ventenne è stato fermato dopo aver sparato con una pistola ad aria compressa contro due persone al termine del corteo del 25 aprile. L’episodio è avvenuto vicino a Parco Schuster e ha causato ferite lievi ai manifestanti.

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver esploso alcuni colpi con una pistola ad aria compressa contro due persone al termine delle celebrazioni del 25 aprile a Roma. L’episodio si è verificato nei pressi di Parco Schuster, poco dopo la fine del corteo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, appartenente alla Comunità ebraica, è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto. La Digos, coordinata dalla procura capitolina, ha seguito le tracce fino al sospettato, fermato nella serata di ieri durante una perquisizione.

Al momento dell’aggressione, il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter, indossava una giacca mimetica e un casco integrale. Avrebbe sparato almeno tre colpi contro un uomo e una donna che partecipavano alla manifestazione e avevano al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi.

I due feriti hanno riportato lesioni lievi. L’uomo è stato colpito tra il collo e la guancia, mentre la donna ha riportato una ferita alla spalla. Entrambi sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e medicati senza necessità di ricovero.

Oltre al tentato omicidio, al giovane vengono contestati anche la detenzione e il porto abusivo di armi. Le indagini proseguono per chiarire il movente dell’azione.