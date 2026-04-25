Roma 25 aprile spari al parco Schuster, uomo in scooter ferisce coppia con pistola ad aria compressa

A Roma il 25 aprile un uomo in mimetica ha sparato con una pistola ad aria compressa contro una coppia vicino alla basilica di San Paolo. I due, iscritti all’Anpi, sono rimasti feriti in modo lieve mentre cercavano un bar.

Nel pomeriggio del 25 aprile, mentre nell’area della basilica di San Paolo si svolgevano le celebrazioni, un episodio improvviso ha interrotto la tranquillità del parco Schuster. Una coppia è stata raggiunta da alcuni colpi esplosi da un uomo in movimento su uno scooter, poi fuggito senza lasciare tracce.

I due feriti, marito e moglie, risultano iscritti all’Anpi e indossavano il tradizionale fazzoletto dei partigiani. Stavano cercando un bar in via delle Sette Chiese quando sono stati colpiti. L’uomo ha riportato lesioni al collo e alla guancia, la donna alla spalla. Entrambi hanno perso sangue ma sono rimasti coscienti.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe utilizzato una pistola a piombini, sparando più volte prima di allontanarsi rapidamente. Le ferite si sono rivelate superficiali e i sanitari, arrivati sul posto insieme alle forze dell’ordine, hanno prestato le cure necessarie senza disporre il trasferimento in ospedale.

Le testimonianze parlano di un uomo con giacca mimetica e casco scuro, dettagli ora al vaglio degli investigatori. Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini dalle telecamere della zona per identificare il responsabile e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dall’Anpi è arrivata una presa di posizione netta sull’episodio, definito grave per le modalità e il contesto in cui si è verificato.