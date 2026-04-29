Gioia Tauro, violenze per video virali: tre giovani arrestati per sequestro e crudeltà su animali

Tre giovani sono finiti ai domiciliari dopo un’indagine a Gioia Tauro che ha svelato violenze organizzate per creare video da diffondere online. Le accuse includono sequestro di persona e maltrattamenti su animali.

Un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 22 anni è finito al centro di un’inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro per una serie di episodi violenti messi in scena con l’obiettivo di ottenere visibilità sui social. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per tre indagati, mentre altri due dovranno presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria.

L’operazione, denominata “Marijoa” e coordinata dalla Procura di Palmi guidata da Emanuele Crescenti, ha ricostruito un sistema di aggressioni ai danni di persone considerate vulnerabili. Le vittime sarebbero state isolate, minacciate e in alcuni casi trattenute contro la loro volontà, mentre gli aggressori documentavano tutto con telefoni e videocamere.

Le indagini, sviluppate anche dai militari della stazione di Melicucco, descrivono un quadro che comprende sequestro di persona, atti persecutori e violazione di domicilio. Non si tratterebbe di episodi isolati, ma di azioni ripetute e organizzate, condotte con modalità simili e con un preciso scopo.

Tra le accuse più gravi figura anche quella legata alla violenza sugli animali. Gli investigatori hanno raccolto elementi che indicano episodi di crudeltà documentati e condivisi, insieme alla disponibilità di armi. Il materiale raccolto dagli inquirenti mostra un atteggiamento sistematico e privo di freni.

Determinanti per l’indagine alcune intercettazioni, tra cui una frase che riassume il movente: la ricerca di notorietà online attraverso contenuti estremi. Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe incitato atti sempre più violenti con l’idea che immagini scioccanti potessero attirare attenzione e diffusione sul web.