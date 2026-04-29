Nicole Minetti e la possibile revoca della grazia se emergono dati falsi nella richiesta
Nicole Minetti rischia la revoca della grazia se la richiesta fosse basata su dati falsi, con accertamenti in corso anche all’estero e un iter che potrebbe arrivare fino al Quirinale.
La grazia concessa a Nicole Minetti potrebbe essere messa in discussione nel caso in cui si accertasse che la domanda presentata conteneva informazioni non veritiere. Un’eventualità mai verificata nella storia della Repubblica italiana, dove non risultano precedenti di revoca di un atto di clemenza per motivi di questo tipo.
Il percorso per arrivare a un eventuale annullamento prevede diversi passaggi. In primo luogo, saranno effettuati controlli approfonditi sulla documentazione utilizzata per ottenere la grazia, con l’obiettivo di verificare la correttezza dei dati forniti. Se dovessero emergere irregolarità, la Procura generale di Milano potrebbe rivedere la propria posizione iniziale.
Le verifiche, che potrebbero coinvolgere anche organismi internazionali come l’Interpol, porteranno alla formulazione di un nuovo parere. Questo documento sarà poi trasmesso al ministero della Giustizia e successivamente al Quirinale, dove spetterà al presidente della Repubblica la decisione finale.
Secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, il sistema giuridico italiano non prevede norme specifiche per casi simili. In assenza di una disciplina precisa, si farebbe riferimento ai principi generali del diritto, secondo cui un atto fondato su presupposti errati può essere considerato nullo.
Nel caso concreto, l’annullamento potrebbe avvenire attraverso un nuovo decreto presidenziale che cancelli quello precedente. Si tratterebbe di un atto speculare, adottato dallo stesso organo che aveva concesso la grazia. Secondo questa interpretazione, un provvedimento privo di basi corrette non potrebbe restare valido.
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