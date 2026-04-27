Grazia a Nicole Minetti sotto verifica, Mattarella chiede accertamenti urgenti al Ministero della Giustizia

Home / Social News / Grazia a Nicole Minetti sotto verifica, Mattarella chiede accertamenti urgenti al Ministero della Giustizia

Sergio Mattarella chiede verifiche urgenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo nuovi dubbi emersi sulla documentazione presentata. Il caso si concentra su elementi legati alla tutela di un minore e su possibili incongruenze.

Grazia a Nicole Minetti sotto verifica, Mattarella chiede accertamenti urgenti al Ministero della Giustizia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto al Ministero della Giustizia di acquisire rapidamente informazioni sulla grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio 2026. La richiesta nasce dopo alcune notizie diffuse dalla stampa che mettono in dubbio la correttezza degli elementi presentati nella domanda di clemenza. Dal Quirinale spiegano che il Capo dello Stato non dispone di strumenti diretti per svolgere indagini autonome. Le decisioni vengono prese sulla base della documentazione fornita e dei pareri espressi dalle autorità competenti, tra cui il ministro della Giustizia e gli organi giudiziari coinvolti. La concessione della grazia era stata motivata dalla necessità di consentire a Nicole Minetti di assistere un minore affetto da una grave patologia, che richiede cure periodiche anche all’estero. Su questa circostanza si fondavano i pareri favorevoli espressi sia dal Ministero sia dalla Procura generale di Milano. Le nuove verifiche sono state richieste dopo la pubblicazione di articoli che ipotizzano la presenza di elementi diversi rispetto a quelli inizialmente presentati. Per questo motivo, il Quirinale ha chiesto al Ministero di effettuare controlli approfonditi per chiarire la situazione. Il Ministero della Giustizia ha già avviato gli accertamenti, coinvolgendo la Procura generale della Corte d’Appello di Milano, da cui era arrivato il parere favorevole alla concessione della grazia. I primi risultati potrebbero arrivare entro breve tempo. Secondo quanto riferito dal sostituto procuratore generale Gaetano Brusa, gli accertamenti svolti in precedenza non avevano evidenziato anomalie. La documentazione acquisita, anche attraverso verifiche sanitarie effettuate dai carabinieri, era stata considerata completa al momento della valutazione.

Notizie correlate

Nicole Minetti graziata, la procura di Milano chiarisce le ragioni della decisione Nicole Minetti ha ottenuto la grazia per decisione di Sergio Mattarella dopo il parere favorevole della magistratura, mentre la procura di Milano chiarisce che non ci sono stati favoritismi e ricorda il suo percorso personale negli anni successivi.

Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari nel caso Ruby Nicole Minetti ha ottenuto la grazia dal presidente Mattarella per ragioni umanitarie dopo le condanne legate al caso Ruby, riducendo così gli effetti delle pene stabilite nei processi definitivi.