Gatti uccisi e mutilati a Frosinone, indagini su possibili rituali dopo due ritrovamenti ravvicinati

Due gatti sono stati uccisi e mutilati in provincia di Frosinone, probabilmente durante riti violenti. I corpi sono stati trovati in luoghi diversi a pochi giorni di distanza, con segni evidenti di sevizie e oggetti lasciati accanto.

Due episodi ravvicinati hanno portato alla luce una serie di uccisioni di gatti particolarmente cruente in provincia di Frosinone. A intervenire sono stati gli agenti della polizia locale insieme ai veterinari della Asl, chiamati a chiarire quanto accaduto dopo il ritrovamento dei corpi in circostanze inquietanti.

Il primo caso è stato segnalato in località Bitta, dove un felino è stato trovato sepolto all’interno di un vaso. Poco distante, la testa dell’animale era stata lasciata all’esterno, separata dal resto del corpo. Una scena che ha subito fatto pensare a un gesto intenzionale e non a un episodio isolato.

Il secondo ritrovamento è avvenuto in via Madonna della Sanità, nei pressi della pista di atletica. Qui il gatto giaceva su un cartone, coperto da una maglia che lasciava scoperto il muso. Secondo i primi accertamenti, l’animale sarebbe stato strangolato. Accanto al corpo, qualcuno aveva disposto alcuni fiori e una croce rudimentale costruita con pezzi di legno.

Gli elementi raccolti fanno ipotizzare che dietro entrambi gli episodi ci sia la stessa persona. Gli investigatori stanno lavorando per identificare il responsabile, che rischia una condanna fino a tre anni di carcere e una multa che può arrivare a 30mila euro.