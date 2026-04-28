Cassaforte comprata per 15 euro nasconde lingotto d'oro da oltre 30mila euro a Trostberg

Un uomo di 57 anni a Trostberg compra una cassaforte usata per 15 euro e scopre un lingotto d’oro nascosto. Il ritrovamento nasce da un doppio fondo individuato mentre sistemava l’oggetto nel seminterrato.

Un acquisto qualunque si è trasformato in una scoperta sorprendente per un uomo di 57 anni residente a Trostberg, in Baviera. L’uomo aveva comprato una vecchia cassaforte usata per appena 15 euro tramite un annuncio. Una volta portata a casa, ha deciso di sistemarla nel seminterrato, senza immaginare cosa avrebbe trovato poco dopo.

Durante lo spostamento, ha notato una strana irregolarità nella struttura dell’oggetto. Approfondendo, ha scoperto la presenza di un doppio fondo, probabilmente realizzato successivamente. All’interno dello scomparto nascosto era custodito un lingotto d’oro da 250 grammi, il cui valore di mercato è stimato tra i 32mila e i 34mila euro.

Di fronte al ritrovamento, l’uomo ha contattato la polizia locale per segnalare quanto accaduto. Gli agenti hanno preso in carico la vicenda e avviato le verifiche per risalire alla provenienza del lingotto. Il comportamento del cittadino è stato apprezzato dalle autorità, che hanno evidenziato la sua correttezza.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la storia dell’oggetto. La cassaforte apparteneva al nonno del venditore, che aveva nascosto il lingotto nel vano segreto anni prima, dimenticandosi poi della sua presenza. Non essendoci elementi che facessero pensare a un furto, il caso è stato chiuso senza ulteriori conseguenze legali.

La gestione del lingotto ora riguarda direttamente le parti coinvolte. L’uomo che ha acquistato la cassaforte ha dichiarato che restituirà il prezioso ai legittimi proprietari, evitando così qualsiasi disputa.