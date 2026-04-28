Latina docente usa una mossa di judo su uno studente, scatta la denuncia dei genitori

A Latina un professore è indagato dopo aver immobilizzato uno studente con una mossa di judo durante una lezione. I genitori del ragazzo hanno presentato denuncia, facendo scattare un’indagine per presunte lesioni e abuso.

Un insegnante di circa quarant’anni è finito al centro di un’indagine dopo quanto accaduto in un liceo di Latina. Il docente potrebbe essere rinviato a giudizio con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione e lesioni aggravate ai danni di uno studente.

Secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia del ragazzo, l’episodio si sarebbe verificato durante l’attività scolastica. Il giovane sarebbe stato immobilizzato e fatto cadere a terra con una mossa di judo eseguita dall’insegnante, circostanza che ha spinto i genitori a rivolgersi alle autorità.

Sulla vicenda è intervenuta la garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, che ha espresso forte preoccupazione per quanto emerso. L’Autorità ha avviato un monitoraggio diretto per seguire gli sviluppi e verificare che vengano rispettati i diritti del minore coinvolto.

Sansoni ha richiamato il ruolo della scuola come ambiente sicuro e luogo di formazione, sottolineando che qualsiasi comportamento violento, sia fisico sia psicologico, da parte di adulti con responsabilità educative non può essere tollerato. L’obiettivo ora è chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità nelle sedi competenti.

L’ufficio della garante resta impegnato nel seguire il caso da vicino, con l’intento di tutelare lo studente e garantire che la sua condizione venga valutata sotto ogni aspetto, anche sul piano psicologico.