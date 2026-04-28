Eva Grimaldi operata d'urgenza per infezione alle protesi al seno dopo forti dolori al braccio

Eva Grimaldi è stata operata d’urgenza a marzo 2026 per un’infezione causata dalle protesi al seno, dopo un dolore improvviso al braccio. L’attrice ha annullato un viaggio e si è affidata subito al medico evitando complicazioni gravi.

Un dolore intenso tra ascella e braccio ha costretto Eva Grimaldi a fermarsi e chiedere subito aiuto. A marzo 2026 l’attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza dopo che i medici hanno individuato un’infezione legata alle protesi al seno. Il problema si è manifestato all’improvviso, tanto da spingerla ad annullare un viaggio già programmato.

Il contatto immediato con lo specialista si è rivelato decisivo. Il chirurgo le ha diagnosticato una capsulite di terzo grado, una condizione infiammatoria aggravata da un accumulo di liquido attorno alla protesi. Senza un intervento rapido, la situazione avrebbe potuto degenerare con conseguenze più serie per la salute.

Ospite in televisione, l’attrice ha raccontato di aver già vissuto episodi simili in passato. Non si tratta infatti del primo intervento legato al seno. Nel corso degli anni è tornata più volte in sala operatoria, tra complicazioni e correzioni successive ai precedenti interventi di chirurgia estetica.

Il percorso era iniziato negli anni Novanta, quando aveva deciso di aumentare il seno partendo da una taglia molto piccola. Con il tempo aveva scelto ulteriori interventi, passando progressivamente a misure più grandi. Proprio una di queste operazioni si era trasformata in un grave problema.

Una protesi si era infettata e, invece di essere rimossa subito, era stata sostituita, peggiorando la situazione. L’infezione aveva provocato un gonfiore anomalo e una febbre altissima, arrivata fino a 42 gradi. Solo l’intervento di un altro chirurgo ha risolto il quadro clinico, con l’asportazione del seno compromesso.

Quella scelta ha avuto effetti anche sulla sua vita professionale. Per un periodo ha continuato a lavorare sul set con una sola protesi, affrontando una condizione difficile mentre proseguiva l’attività lavorativa.