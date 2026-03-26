Eva Grimaldi operata d'urgenza per capsulite al seno, rischio infezione e complicazioni

Eva Grimaldi è stata operata d’urgenza per una capsulite alla protesi al seno dopo forti dolori e una deformazione evidente, notata anche dalla compagna. L’attrice ha raccontato che il problema si è aggravato rapidamente in poche ore.

Eva Grimaldi ha raccontato in televisione di aver affrontato un intervento chirurgico d’urgenza a causa di una capsulite legata a una protesi mammaria. L’attrice ha spiegato che il problema si è manifestato con dolori sotto l’ascella e una progressiva deformazione del seno, fino a richiedere un’operazione immediata.

I primi segnali erano comparsi settimane prima. A notare il cambiamento era stata la compagna Imma Battaglia, che aveva insistito più volte perché l’attrice verificasse la situazione. Solo dopo essersi osservata allo specchio, Grimaldi ha riconosciuto che il seno aveva assunto una forma diversa dal normale.

Leggi anche: Eva Henger e l'incubo delle protesi al seno: Non riuscivo più a muovere il braccio

Nel giro di un giorno la situazione è precipitata. Il dolore è aumentato rapidamente e ha reso necessario l’intervento. L’attrice ha sottolineato di essere stata fortunata a trovarsi in Italia al momento del malore, visto che avrebbe dovuto partire il giorno successivo per un viaggio nel Nord Europa.

Durante la trasmissione è intervenuto anche il medico che ha chiarito i rischi: una capsulite non trattata può favorire infezioni e complicazioni gravi. Le protesi, ha spiegato, richiedono controlli costanti e interventi tempestivi quando emergono anomalie.

Non è la prima volta che Grimaldi affronta problemi legati alla chirurgia estetica. In passato aveva già raccontato un percorso complesso, iniziato da giovane con diversi interventi di aumento del seno, passando da una misura minima fino a volumi più importanti.

Una delle operazioni precedenti aveva avuto esiti molto seri. Dopo l’inserimento di una protesi, si era sviluppata un’infezione che non era stata trattata correttamente. Il peggioramento delle condizioni l’aveva portata a una febbre altissima e a un rischio concreto per la vita.

Solo grazie a un successivo intervento chirurgico radicale, con la rimozione della parte infetta, la situazione era stata risolta. L’attrice aveva dovuto affrontare un lungo periodo di recupero, restando per mesi senza un seno.