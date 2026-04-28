Molestie in ospedale a Bologna: operatore denunciato continua a lavorare e colpisce ancora

La 22enne che denunciò le molestie in ospedale a Bologna accusa i ritardi dopo che l’operatore ha colpito ancora. Dopo la prima segnalazione non fu fermato subito e ha continuato a lavorare per mesi in un’altra struttura.

La prima a parlare è stata una giovane di 22 anni, vittima di molestie mentre era ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna. Dopo aver denunciato un operatore socio-sanitario, la ragazza si aspettava un intervento immediato. Invece quell’uomo è rimasto al lavoro ed è stato spostato in un’altra struttura, dove avrebbe commesso nuovi abusi.

La giovane racconta di aver vissuto quella notte come una vera violenza, non un semplice episodio isolato. Dopo la denuncia, però, non sono scattate misure restrittive tempestive. L’operatore ha continuato a svolgere il proprio incarico per circa un anno, fino a quando non è emersa una seconda segnalazione.

La notizia che ci fosse un’altra vittima ha riacceso la rabbia. Secondo la 22enne, se il suo caso fosse stato gestito con maggiore rapidità, si sarebbe potuto evitare che altre persone subissero lo stesso trattamento. Il senso di frustrazione nasce proprio da questo: aver trovato il coraggio di denunciare senza ottenere una protezione immediata.

Le conseguenze non si sono limitate all’ambito giudiziario. La sua vita quotidiana è cambiata radicalmente. Ha lasciato Bologna e si è trasferita dai genitori nel Reggiano per paura di essere rintracciata. Quello che doveva essere il periodo successivo alla laurea si è trasformato in isolamento, tra difficoltà a dormire e l’impossibilità di cercare lavoro con serenità.

Nonostante tutto, la ragazza difende la sua scelta. Ritiene che denunciare fosse necessario e che proprio quella prima segnalazione abbia portato alla sospensione dell’operatore e all’apertura di una nuova indagine. Resta però la convinzione che si sarebbe potuto intervenire prima, evitando altre sofferenze.