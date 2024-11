Molestie sessuali a infermiera all'Ospedale Cotugno di Napoli: il marito di una paziente denunciato

Un grave episodio diha scosso l'Ospedaledi. Secondo quanto riportato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" (NtI), ildi unaricoverata avrebbe rivolto avances inopportune a un'. L'uomo avrebbe seguito la professionista nel bagno della camera, pronunciando frasi volgari e allusive. L'ha riferito che tali comportamenti si protraevano da diversi giorni, con domande invadenti sulla sua vita privata. Fortunatamente, le telecamere di videosorveglianza hanno registrato l'accaduto, fornendo prove concrete per la denuncia alle autorità competenti. Manuel Ruggiero, presidente di NtI, ha espresso profonda preoccupazione per l'aumento di episodi di questo tipo, sottolineando la necessità di misure efficaci per la tutela del personale sanitario.