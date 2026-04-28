Giuliana De Sio tra cinema e vita privata, il film con Avati e il ricordo di Elio Petri

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Giuliana De Sio racconta il ruolo nel film di Avati e il dolore per la morte di Elio Petri, che la colpì durante le riprese con Troisi quando aveva appena 28 anni e viveva uno dei momenti più intensi della sua vita.

Giuliana De Sio tra cinema e vita privata, il film con Avati e il ricordo di Elio Petri

Giuliana De Sio affronta ogni esperienza come se fosse una sfida continua, una tensione che non si spegne mai. Anche nel film di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, interpreta una conduttrice televisiva che prova a rimettersi in gioco dopo aver attraversato momenti difficili. Il personaggio si muove in un ambiente dominato da finzione e contraddizioni, capace di passare dalle lacrime alla durezza con estrema rapidità. Per costruirlo, l’attrice ha osservato alcuni modelli televisivi, tra cui Barbara d’Urso, soffermandosi su espressioni e atteggiamenti legati a una recitazione emotiva costruita a favore di pubblico. De Sio chiarisce però che non si tratta di un riferimento personale diretto, ma di un modo di lavorare diffuso tra molti volti dello spettacolo. Il suo approccio alla recitazione resta personale e faticoso: ogni volta deve reinventare strumenti e soluzioni, senza mai affidarsi a meccanismi automatici. Questa ricerca continua, spiega, crea una tensione che arriva fino agli spettatori. Nel suo percorso umano e professionale pesa ancora il legame con Elio Petri, regista con cui visse una relazione intensa. Fu lui a sceglierla per uno spettacolo televisivo tratto da Sartre accanto a Marcello Mastroianni, esperienza che segnò l’inizio di una fase importante della sua carriera. Il ricordo si intreccia con un episodio lontano: da bambina aveva visto al cinema un film diretto proprio da Petri, senza immaginare che anni dopo sarebbe diventato il suo compagno. La scomparsa del regista arrivò in un momento delicato. De Sio aveva 28 anni e stava lavorando a Ricomincio da tre di Massimo Troisi. La malattia e poi la morte di Petri la travolsero, tanto da impedirle per giorni di presentarsi sul set. Ricorda la sensibilità di Troisi, capace di comprendere il suo stato d’animo e di starle accanto in un periodo segnato da un dolore che la fece sentire improvvisamente svuotata. Un altro ricordo riguarda Francesco Nuti, conosciuto in anni successivi. All’inizio, racconta, nulla lasciava presagire la crisi che lo avrebbe colpito. Con il tempo emersero segnali sempre più evidenti, tra eccessi e dichiarazioni inquietanti. De Sio osservò da vicino quel cambiamento, senza riuscire a spiegarselo del tutto, mentre il successo sembrava trasformarsi in un peso difficile da sostenere.

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