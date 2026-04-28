Microchip obbligatorio per cani e gatti in Europa: approvata la legge su tracciabilità e registri

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Il Parlamento europeo approva nuove regole per cani e gatti e impone il microchip obbligatorio per garantire tracciabilità e contrastare traffici illegali. La misura riguarda anche gli animali domestici e introduce registri nazionali collegati.

Microchip obbligatorio per cani e gatti in Europa: approvata la legge su tracciabilità e registri

Via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove regole che riguardano cani e gatti all’interno dell’Unione. Il provvedimento, già concordato con il Consiglio alla fine del 2025, è stato approvato con una larga maggioranza di voti: 558 favorevoli, 35 contrari e 52 astensioni. La normativa introduce per la prima volta criteri comuni su allevamento, gestione, importazione e condizioni di vita degli animali domestici. L’obiettivo è creare un sistema uniforme tra i Paesi membri per controllare meglio il settore e limitare pratiche irregolari. Tra le novità principali c’è l’obbligo di microchip per tutti i cani e i gatti presenti nell’Unione europea, compresi quelli che vivono in ambito familiare. Ogni animale dovrà essere registrato in una banca dati nazionale collegata con quelle degli altri Stati, così da permettere un’identificazione rapida e precisa. Il sistema di registrazione interoperabile consentirà alle autorità di seguire gli spostamenti degli animali e intervenire con maggiore efficacia contro traffici illegali e abbandoni, rafforzando i controlli su tutto il territorio europeo.

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