Gran Bretagna: Approvata la Legge sull'Eutanasia per Malati Terminali

La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato in prima lettura il "Terminally Ill Adults (End of Life) Bill", con 330 voti favorevoli e 275 contrari. Questa proposta di legge consentirebbe agli adulti gravemente malati in fase terminale, con una aspettativa di vita non superiore ai sei mesi, di richiedere assistenza medica per porre fine alla propria vita. La legge si applica a Inghilterra e Galles.

Il disegno di legge prevede che la decisione sia presa in modo "chiaro, ponderato e informato", senza coercizione. È necessaria la conferma di due medici indipendenti e l'approvazione di un giudice dell'Alta Corte. Il Premier Keir Starmer ha espresso il suo sostegno, mentre l'ex leader laburista Jeremy Corbyn e la leader dei Conservatori Kemi Badenoch hanno votato contro.

La proposta ha suscitato un dibattito acceso, con preoccupazioni riguardo alla possibile pressione su individui vulnerabili. Se approvata, la legge potrebbe entrare in vigore entro due anni, allineando il Regno Unito a Paesi come Australia, Canada e alcune giurisdizioni degli Stati Uniti che hanno leggi simili.