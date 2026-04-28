Atene, sparatoria in centro: uomo armato colpisce tribunale e uffici pubblici, cinque feriti

Ad Atene un uomo armato ha sparato in due edifici pubblici causando almeno cinque feriti. L’aggressore, un anziano fuggito dopo l’attacco, avrebbe agito per motivi legati a documenti che ha lasciato sul posto.

Un uomo armato ha aperto il fuoco nel centro di Atene, colpendo due diversi edifici e ferendo almeno cinque persone. L’episodio è avvenuto nella stessa giornata tra il quartiere di Kerameikos e quello di Ampelokipoi, creando allarme nella capitale greca.

Il primo attacco si è verificato all’interno degli uffici del Fondo nazionale di previdenza sociale. L’uomo, armato di fucile, è entrato nell’edificio, ha raggiunto i piani superiori e ha sparato dopo aver ordinato a un dipendente di abbassarsi. Un lavoratore è stato colpito alle gambe e trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato fuori pericolo.

Poco dopo, lo stesso aggressore si sarebbe spostato verso la Corte d’Appello, dove ha esploso altri colpi al piano terra ferendo diverse persone. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito da solo e senza complici.

Le autorità hanno diffuso l’immagine del sospettato e avviato una vasta operazione per rintracciarlo. I media locali riferiscono che si tratterebbe di un uomo di 89 anni, riuscito a fuggire subito dopo gli attacchi.

Durante l’azione al tribunale, l’aggressore avrebbe lasciato cadere alcune buste contenenti documenti, indicando che proprio quei fascicoli erano legati al motivo del gesto. Gli investigatori stanno esaminando il materiale per chiarire il movente e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.