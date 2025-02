Sparatoria in Ohio: un morto e cinque feriti, sospetto in fuga

Nella tarda serata di ieri, a New Albany, Ohio, una sparatoria in un deposito di cosmetici ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, ora ricoverate in ospedale. Il capo della polizia locale, Greg Jones, ha riferito che il sospetto è ancora in fuga, ma non si ritiene rappresenti una minaccia per la comunità, suggerendo che l'attacco fosse mirato. Circa 150 persone sono state evacuate dal magazzino, dove è stata rinvenuta un'arma da fuoco. Le autorità stanno attivamente cercando di arrestare il responsabile.

Sparatoria in una scuola svedese: cinque feriti a Örebro - Oggi, 4 febbraio 2025, una sparatoria ha colpito il Campus Risbergska di Örebro, situato a circa 200 km a ovest di Stoccolma. Cinque persone sono state ferite; al momento, la gravità delle loro condizioni non è stata resa nota. Le autorità hanno invitato i residenti a evitare l'area interessata.

Strage in Montenegro: 12 morti in una sparatoria a Cetinje, il killer si toglie la vita - Un uomo armato ha aperto il fuoco mercoledì sera in un locale di Cetinje, nel sud del Montenegro, uccidendo almeno 12 persone, tra cui due bambini, prima di togliersi la vita. La polizia ha confermato che l'assalitore si è sparato alla testa dopo essere stato circondato dalle forze dell'ordine.

New York, sparatoria fuori da un nightclub nel Queens, 11 feriti non in pericolo di vita - Almeno 11 persone, principalmente adolescenti, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera all'esterno del nightclub Amazura, situato nel quartiere Jamaica del Queens, New York. La sparatoria intorno alle 23:20, quando una folla numerosa stava lasciando il locale.