Chiara Ferragni su Netflix con una nuova docuserie dopo il caso Pandoro e la separazione

Chiara Ferragni torna su Netflix con una docuserie dopo il caso Pandoro e la separazione da Fedez, per raccontare i mesi più difficili. Il progetto nasce mentre l’influencer prova a rilanciare la propria immagine pubblica.

Chiara Ferragni prepara il ritorno in video con una docuserie su Netflix che ripercorre gli ultimi due anni segnati da polemiche e cambiamenti personali. Dopo la vicenda legata al cosiddetto Pandoro-gate, l’imprenditrice digitale sceglie di raccontare direttamente la propria versione dei fatti, mostrando cosa è accaduto dietro le quinte nel periodo più delicato della sua carriera.

Il progetto segna anche un cambio netto rispetto al passato televisivo legato a Prime Video, dove Ferragni era stata protagonista prima del documentario “Unposted” e poi del reality familiare “The Ferragnez”. In quelle produzioni dominava un racconto costruito sull’immagine pubblica della coppia, tra momenti privati condivisi e vita sotto i riflettori. Ora l’impostazione cambia, con l’obiettivo di mostrare un lato più vulnerabile e meno costruito.

La nuova serie dovrebbe includere anche figure chiave della fase recente, come il manager José Hernandez, entrato nel team dopo la fine della collaborazione con altri professionisti. Sullo sfondo resta la separazione da Fedez, che ha attirato l’attenzione mediatica negli ultimi mesi e ha segnato un punto di svolta nella narrazione pubblica della sua vita.

Il racconto si concentrerà sui momenti più difficili, tra esposizione mediatica, indagini e cambiamenti personali. Non più una famiglia raccontata come perfetta, ma una donna che prova a riorganizzare lavoro e vita privata dopo una fase complessa. Resta da capire quale sarà la risposta del pubblico di fronte a questo nuovo capitolo.