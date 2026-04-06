Monica Setta svela nuovi ingressi al Grande Fratello Vip con Carmen Russo e Valeria Marini

Monica Setta rivela che Carmen Russo e Valeria Marini potrebbero tornare al Grande Fratello Vip dopo nuovi contatti con la produzione, mentre nella Casa crescono tensioni e si valutano nuovi ingressi.

Durante una puntata di Storie di Donne al Bivio Weekend, Monica Setta ha lanciato un’indiscrezione che riguarda il futuro del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha raccontato che la produzione avrebbe già contattato Carmen Russo e Valeria Marini per un possibile ritorno nella Casa, ipotesi che potrebbe cambiare gli equilibri del reality.

Secondo quanto riferito in studio, per Valeria Marini si tratterebbe di un nuovo ingresso dopo diverse partecipazioni passate, mentre Carmen Russo potrebbe tornare per la terza volta, riprendendo un percorso iniziato anni fa e già conosciuto dal pubblico.

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La stessa Carmen Russo non ha escluso l’eventualità. Intervenuta durante la trasmissione, ha spiegato che accetterebbe senza esitazioni, anche se questo significherebbe allontanarsi temporaneamente dalla famiglia. Ha chiarito di sentirsi tranquilla, convinta che il marito e la figlia saprebbero gestire la situazione senza difficoltà.

Più cauta la reazione di Valeria Marini, che ha preferito non confermare apertamente. Tra sorrisi e risposte evasive, la showgirl ha lasciato intendere che qualcosa si stia muovendo, senza però entrare nei dettagli.

In chiusura, Monica Setta ha accennato a ulteriori sviluppi, anticipando che nei prossimi giorni potrebbero emergere altre novità legate proprio al reality e ai possibili nuovi ingressi.