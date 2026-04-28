Giampaolo Ferrai muore dopo il pestaggio a Tortolì, indagini per omicidio e movente economico

Giampaolo Ferrai è morto a Cagliari dopo un pestaggio davanti alla sua abitazione a Tortolì, probabilmente legato a movimenti sul conto corrente. L’uomo era in coma da 19 giorni dopo essere stato trovato con gravi ferite alla testa.

Giampaolo Ferrai, 62 anni, è deceduto nella tarda serata di domenica all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato da quasi tre settimane. L’uomo non si è mai ripreso dalle ferite riportate durante un’aggressione avvenuta davanti alla sua abitazione a Tortolì, in Sardegna.

La vicenda risale alla mattina del 7 aprile, quando Ferrai era stato trovato privo di sensi nei pressi della porta di casa, al civico 16 di via Siotto Pintor. Il corpo giaceva a terra con il cranio gravemente lesionato. I soccorsi avevano subito chiarito la gravità della situazione, portandolo d’urgenza in ospedale.

Dopo il decesso, la Procura di Lanusei ha modificato l’inquadramento del caso: da lesioni si è passati a omicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione.

L’uomo viveva da solo e, secondo quanto emerso, nei giorni precedenti all’agguato avrebbe parlato con qualcuno per ottenere informazioni su un’app utile a controllare il saldo del proprio conto corrente. Un dettaglio che potrebbe orientare le indagini verso un possibile movente economico.

Al momento non ci sono nomi né arresti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per risalire a chi ha colpito Ferrai davanti alla sua casa.