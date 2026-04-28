Logitech rinnova MX con Easy Switch avanzato e nuovi plugin per lavorare su più computer senza interruzioni

Logitech aggiorna la linea MX con nuove funzioni per gestire più computer e migliorare la produttività. Il cambiamento nasce dall’esigenza di rendere più rapido il passaggio tra dispositivi e integrare meglio le principali app di lavoro.

La gamma MX di Logitech si evolve con un aggiornamento che punta a rendere più semplice e veloce il lavoro quotidiano su più dispositivi. Il sistema introduce strumenti pensati per chi utilizza più computer e desidera passare da uno all’altro senza rallentamenti o configurazioni manuali.

Tra le novità principali c’è Enhanced Easy Switch, funzione che consente di spostare contemporaneamente mouse, tastiera e MX Creative Dialpad tra diverse postazioni con un solo comando. Il passaggio avviene in modo immediato, evitando interruzioni e senza bisogno di riconnettere ogni periferica. La compatibilità è garantita con i dispositivi dotati di tecnologia Logi Bolt: le tastiere MX Keys S e MX Keys Mini supportano già la funzione, mentre per MX Mechanical e MX Mechanical Mini l’aggiornamento arriverà nei mesi estivi.

Arriva inoltre l’estensione di Actions Ring, ora disponibile su gran parte dei dispositivi della linea, tra cui MX Master 3S, MX Anywhere 3S e le tastiere della stessa famiglia. Questo strumento permette di gestire comandi e scorciatoie in modo più rapido, organizzando meglio le operazioni più frequenti e riducendo i tempi di lavoro.

L’aggiornamento introduce anche nuovi plugin dedicati alla produttività. Le periferiche MX si integrano con applicazioni come Microsoft Office, permettendo di muoversi tra fogli Excel, modificare documenti Word e controllare presentazioni PowerPoint direttamente dai dispositivi. L’integrazione con Notion consente di gestire appunti e contenuti con controlli specifici, mentre il plugin per Slack facilita l’accesso a chat, workspace e chiamate rapide.

Per utilizzare le nuove funzioni basta aggiornare il software Logi Options+ o installare l’ultima versione disponibile. I plugin possono essere scaricati gratuitamente dal marketplace dedicato, ampliando le possibilità di utilizzo dell’ecosistema e adattandolo alle esigenze di chi lavora ogni giorno su più piattaforme.