Logitech G512 X con sensori TMR e polling 8K, tastiera modulare pensata per il gaming avanzato

Logitech G512 X introduce sensori TMR per migliorare la precisione nei giochi, puntando su input analogico e risposta più rapida. La nuova tastiera nasce per adattarsi alle esigenze dei gamer con componenti modulari e personalizzabili.

Logitech amplia la propria offerta gaming con la nuova G512 X, una tastiera progettata per offrire maggiore controllo grazie all’integrazione dei sensori TMR. Questo sistema consente di rilevare non solo la pressione del tasto, ma anche la sua intensità, introducendo un input di tipo analogico utile in giochi che richiedono precisione, come simulatori di guida o sparatutto tattici.

Il dispositivo è disponibile in due formati, 75% e 98%, per adattarsi a spazi e preferenze diverse. Tra le novità spicca il sistema Dual Swap, che permette di sostituire fino a 39 switch con modelli sia analogici sia meccanici a 3 o 5 pin. La dotazione iniziale include 9 switch analogici Gateron KS-20, offrendo fin da subito un’esperienza ibrida.

Dal punto di vista delle prestazioni, Logitech punta su una frequenza di aggiornamento a 8.000 Hz, definita True 8K, che riduce al minimo i tempi di risposta fino a 0,125 millisecondi. Questo si traduce in una trasmissione dei comandi più immediata e precisa, pensata per chi cerca reattività elevata durante le sessioni di gioco.

La personalizzazione passa anche dal software G HUB, che consente di assegnare due funzioni a un singolo tasto in base alla profondità della pressione. Per migliorare la percezione fisica di questa funzione, è possibile inserire anelli SAPP tra switch e keycap, creando un punto tattile che segnala la seconda attivazione.

La tastiera integra inoltre due manopole programmabili per gestire rapidamente impostazioni di sistema o comandi in-game. Il design include una barra luminosa RGB con finitura PVD e uno scomparto sul retro pensato per conservare accessori come keycap puller, switch e componenti di ricambio.

Disponibile in versione bianca e nera, la G512 X si inserisce nella nuova linea G5 come prodotto orientato alla modifica e all’adattamento. L’obiettivo è offrire una periferica capace di evolversi insieme all’utente, combinando input analogico e meccanico in un’unica soluzione.