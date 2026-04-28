Bengala sul percorso del rally del Salento, arrestato un 37enne dopo momenti di paura tra piloti e pubblico

Un uomo di 37 anni ha lanciato un bengala sul percorso del rally del Salento causando momenti di forte tensione tra piloti e pubblico. L’episodio è avvenuto in un tratto pericoloso del circuito affollato di spettatori.

Paura durante il Rally del Salento a Casarano, in provincia di Lecce, dove sabato sera un uomo ha lanciato una torcia pirotecnica sulla strada mentre le vetture erano in gara. L’episodio si è verificato intorno alle 20:30 in un punto particolarmente delicato del tracciato, un tornante vicino a un dirupo e affollato di spettatori.

Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli lungo il percorso, hanno notato il gesto e sono intervenuti immediatamente. Il bengala, acceso e gettato al centro della carreggiata, ha costretto i piloti a manovre improvvise per evitare le fiamme, con il rischio concreto di perdere il controllo dei mezzi e investire il pubblico ai lati della strada.

Durante le operazioni per rintracciare il responsabile, un secondo oggetto pirotecnico è stato lanciato nello stesso punto da un’altra persona. A quel punto è stato richiesto l’intervento del direttore di gara, che ha fatto esporre la bandiera gialla per obbligare i concorrenti a rallentare.

Un operatore ha rimosso il bengala ancora acceso dalla carreggiata, permettendo la ripresa in sicurezza della competizione. Nel frattempo, i sospetti sono stati fermati e portati lontano dal circuito per l’identificazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli stessi soggetti erano già stati notati durante la manifestazione perché coinvolti in comportamenti violenti, tra cui il lancio di bottiglie e altri oggetti contro le forze dell’ordine, cercando poi di confondersi tra gli spettatori.

Al termine degli accertamenti, un 37enne residente a Specchia è stato arrestato in flagranza per il lancio di materiale pirotecnico durante una manifestazione sportiva. Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce è stato posto agli arresti domiciliari. Altre due persone sono state denunciate a piede libero, mentre la posizione di ulteriori soggetti è ancora sotto esame.