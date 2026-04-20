Tigre fugge al circo di Rostov sul Don, panico tra il pubblico dopo il crollo della rete

Tigre fugge durante uno spettacolo a Rostov sul Don dopo il cedimento della rete di sicurezza. L’animale si avvicina al pubblico e provoca il panico tra gli spettatori, costretti a fuggire tra urla e confusione.

Momenti di paura durante uno spettacolo circense nella regione russa di Rostov sul Don, dove una tigre è uscita improvvisamente dall’area di sicurezza avvicinandosi agli spettatori. L’episodio si è verificato mentre lo show era in corso e ha colto di sorpresa il pubblico presente sotto il tendone.

Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’incidente ci sarebbe il cedimento di una rete protettiva che separava l’animale dalle tribune. La barriera ha improvvisamente ceduto, lasciando un varco attraverso cui la tigre si è mossa liberamente, dirigendosi verso la zona occupata dagli spettatori.

La reazione è stata immediata: tra il pubblico si sono levate urla e molti hanno cercato di allontanarsi in fretta, mentre altri sono rimasti fermi, incapaci di reagire per lo shock. Per alcuni istanti la situazione è apparsa fuori controllo, con il timore concreto che potesse verificarsi un’aggressione.

Contrariamente alle paure iniziali, l’animale non ha attaccato nessuno. Dopo aver attraversato l’area dello spettacolo, la tigre ha preso un’altra direzione, uscendo dal tendone e dirigendosi verso l’esterno, evitando il contatto diretto con la folla.

L’episodio è stato ripreso da diversi presenti e il video ha iniziato rapidamente a circolare online, mostrando la sequenza della fuga e il panico tra il pubblico durante quei momenti concitati.