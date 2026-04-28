Iran usa la flotta di barchini veloci per minacciare lo Stretto di Hormuz e il traffico petrolifero

Iran punta sui barchini veloci per contrastare gli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz e difendere il traffico petrolifero, trasformando mezzi civili in armi rapide e difficili da intercettare.

L’Iran ha costruito una strategia marittima basata su centinaia di piccole imbarcazioni rapide per controllare lo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per circa il 20% del petrolio mondiale. Questa scelta nasce dal confronto diretto con gli Stati Uniti, che mantengono una superiorità navale nel Golfo.

Teheran ha puntato su mezzi leggeri e veloci, capaci di muoversi con agilità e di sfuggire ai radar. Questi barchini possono essere armati con mitragliatrici, razzi o mine e, in alcuni casi, missili antinave. Alcune unità superano i 60 nodi di velocità, rendendo difficile ogni tentativo di intercettazione.

Il vero punto di forza è l’uso coordinato. Le imbarcazioni operano in gruppi numerosi con attacchi simultanei da più direzioni, una tattica nota come “sciame”. Questa modalità mette sotto pressione anche le difese più avanzate e riduce l’efficacia delle grandi navi militari.

Le basi lungo la costa iraniana consentono un dispiegamento rapido. Molti mezzi sono nascosti in insenature o strutture ricavate nella roccia, difficili da individuare. In poche ore possono passare da missioni di pattugliamento a operazioni offensive, semplicemente modificando l’equipaggiamento.

Lo scenario più favorevole resta il Golfo Persico, dove spazi ristretti e traffico intenso limitano le manovre delle grandi flotte. In questo ambiente, petroliere e cargo diventano bersagli vulnerabili, anche con attacchi di piccola scala ma capaci di bloccare o rallentare le rotte commerciali.

Questa strategia affonda le radici negli anni successivi alla guerra Iran-Iraq, quando Teheran comprese di non poter competere con le marine occidentali sul piano tradizionale. Da allora ha sviluppato una forma di guerra asimmetrica basata su velocità, sorpresa e azioni rapide.

Lo sviluppo della cosiddetta flotta delle zanzare è stato graduale. Negli anni Novanta e nei primi Duemila l’Iran ha acquistato tecnologie e motoscafi ad alte prestazioni dall’estero, anche legati al mondo delle competizioni offshore. In questa fase emergono collaborazioni con progetti occidentali, tra cui modelli ispirati a design europei.

Con l’inasprirsi delle sanzioni internazionali, le importazioni si sono fermate, ma nel frattempo il Paese aveva già acquisito competenze sufficienti per proseguire autonomamente. Oggi la produzione è interna e integra anche tecnologie provenienti da Asia orientale, trasformando mezzi nati per la velocità sportiva in strumenti militari.