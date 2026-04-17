Iran riapre lo Stretto di Hormuz fino al 21 aprile, traffico marittimo di nuovo operativo

Iran riapre lo Stretto di Hormuz durante la tregua con gli Stati Uniti per garantire il passaggio delle petroliere fino al 21 aprile, consentendo la ripresa dei traffici marittimi lungo una delle rotte energetiche più strategiche al mondo.

L’Iran consente nuovamente il transito nello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, incluse le petroliere, per l’intera durata della tregua concordata con gli Stati Uniti. La misura resterà in vigore fino al 21 aprile, data fissata per la fine del cessate il fuoco.

L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che ha confermato l’apertura completa della rotta marittima. La decisione segue gli accordi legati alla tregua in Libano e si inserisce nel quadro delle intese temporanee raggiunte tra le parti coinvolte.

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Le autorità iraniane hanno specificato che il passaggio delle navi avverrà lungo percorsi già stabiliti e coordinati con l’Organizzazione portuale e marittima del Paese. Si tratta di una misura che punta a garantire sicurezza e continuità ai flussi commerciali durante la pausa nelle ostilità.

La riapertura dello stretto ha trovato riscontro immediato anche negli Stati Uniti. Donald Trump ha commentato la notizia attraverso il suo social, sottolineando come il traffico marittimo sia pronto a ripartire dopo l’annuncio ufficiale di Teheran.