Antonio Campion trovato morto a 44 anni nella sua casa a Treviso, ex calciatore del Milan

Antonio Campion muore nel sonno a 44 anni per cause naturali nella sua casa di Treviso, scoperto dalla moglie al mattino. L’avvocato, ex calciatore giovanile del Milan, non aveva problemi di salute noti.

Antonio Campion, avvocato trevigiano di 44 anni, è stato trovato senza vita nel letto della sua abitazione a Santa Bona, quartiere di Treviso. A fare la scoperta è stata la moglie Elisa Zorzetto nella mattinata di ieri, quando è entrata in camera per svegliarlo e si è accorta che non dava segni di vita.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 7.25. I sanitari del Suem sono arrivati rapidamente sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di morte naturale, anche se la notizia ha lasciato increduli familiari e conoscenti, considerando l’assenza di patologie note.

Campion viveva con la moglie, sposata nel giugno 2022, e con la figlia Asia, 14 anni, nata da una precedente relazione. Era l’unico figlio di Luciana Geat e di Roberto Campion, avvocato molto conosciuto in città, che lo aveva affiancato nella professione legale. I genitori e i familiari sono sotto choc per quanto accaduto.

Oltre alla carriera forense, Campion era noto anche per il suo passato sportivo. Da giovane aveva giocato nelle giovanili del Milan e successivamente in diverse squadre locali, tra cui il Conegliano e il Mareno Gialloblù. Appassionato di calcio e tifoso dell’Inter, negli ultimi mesi aveva ripreso ad allenarsi in palestra.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città, colpendo in particolare l’ambiente legale trevigiano, dove era conosciuto e stimato anche al di là del legame con il padre. Amici e colleghi si sono stretti attorno alla famiglia in queste ore difficili.