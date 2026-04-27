Al Bano e Giancarlo Magalli battibecco in tv tra ironia e ricordi di Sanremo

Al Bano e Giancarlo Magalli si punzecchiano in tv per una battuta sul matrimonio e riaffiora un vecchio episodio legato a Sanremo. Il cantante risponde con ironia mentre in studio si ride tra ricordi e frecciate.

Durante la trasmissione televisiva, Al Bano è stato protagonista di uno scambio vivace con Giancarlo Magalli, nato da una battuta sul possibile matrimonio con Loredana Lecciso. Il cantante ha evitato il tema delle nozze, preferendo parlare dei 25 anni di relazione, ma la risposta ha acceso subito il confronto in studio.

Magalli ha scherzato utilizzando un termine che ha fatto reagire il cantante, che ha replicato senza perdere il sorriso, rimandando la parola al mittente. Il conduttore ha spiegato che si trattava di un’espressione usata in modo ironico, mentre Al Bano ha ribadito di non sentirsi coinvolto, mantenendo un tono leggero.

Dietro al botta e risposta c’è anche un episodio passato. In una precedente occasione, Magalli aveva raccontato di aver dato un voto basso a un brano presentato da Al Bano al Festival di Sanremo, scatenando la reazione del cantante, che si sarebbe presentato sotto casa sua per protestare. Un ricordo riportato con tono divertito, che oggi entrambi trattano come un aneddoto.

Nel corso della puntata si è parlato anche della figlia Jasmine Carrisi e delle critiche rivolte al suo fidanzato per le origini marocchine. Al Bano ha spiegato di non averlo ancora conosciuto, invitando però a ignorare le polemiche e a non dare peso ai giudizi.

Spazio anche a Loredana Lecciso, con il cantante che ha chiarito come la compagna non lo segua più nei concerti senza che questo indichi problemi nella relazione. Ha sottolineato che il loro rapporto non è mai stato condizionato dal lavoro e ha escluso qualsiasi difficoltà legata alla differenza d’età.

A completare il racconto è intervenuta Amanda Lecciso, spiegando che la sorella eviterebbe di viaggiare spesso per via della paura di volare, motivo che renderebbe complicato accompagnare Al Bano durante i tour.