Becky Smith vola a Palma di Maiorca e spende meno di una spa tra tapas e mare

Becky Smith vola a Palma di Maiorca per risparmiare sui costi di una spa e trasforma una sola giornata in un viaggio tra tapas e mare con cinque amiche

Partire prima dell’alba, salire su un aereo e tornare a casa la sera dopo aver trascorso qualche ora all’estero. È la scelta di Becky Smith, 38 anni, che insieme a cinque amiche ha deciso di rinunciare a una giornata in una spa per organizzare un viaggio lampo a Palma di Maiorca.

Il gruppo ha lasciato il Regno Unito nelle prime ore del mattino ed è rientrato in serata, per un totale di circa 13 ore fuori casa. Nonostante i tempi ridotti, le sei donne sono riuscite a muoversi tra il centro e il lungomare, concedendosi tapas, cocktail e anche un piccolo festeggiamento di compleanno.

L’intera esperienza è costata tra le 150 e le 160 sterline a persona, una cifra simile a quella richiesta per una giornata in una spa britannica. La differenza, in questo caso, è stata la possibilità di trascorrere qualche ora in una località turistica sul mare, senza aumentare il budget.

Dietro al risultato c’è stata un’organizzazione precisa. Il gruppo ha prenotato voli low cost con anticipo, condiviso gli spostamenti e controllato le spese sul posto, riuscendo così a contenere i costi senza rinunciare alle attività principali.

Questo tipo di esperienza viene spesso definito Extreme Day Trip, un formato di viaggio sempre più diffuso tra chi vuole cambiare scenario senza impegnare più giorni o spendere troppo. Restano i possibili imprevisti legati ai voli, ma per molti rappresenta una soluzione pratica per una pausa veloce e diversa dal solito.