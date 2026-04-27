Rottamazione quinquies 2026 entro il 30 aprile, come fare domanda e quante rate sono previste
Rottamazione quinquies 2026 scade il 30 aprile per permettere ai contribuenti di saldare i debiti senza sanzioni. Chi aderisce può ridurre l’importo dovuto e scegliere un piano di pagamento fino a 9 anni.
Ultime ore per aderire alla rottamazione quinquies, la misura che consente di chiudere i debiti fiscali con condizioni agevolate. Il termine per presentare la richiesta è fissato al 30 aprile 2026 e, oltre questa data, non sarà più possibile accedere allo sconto su sanzioni e interessi.
L’agevolazione riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tra questi rientrano imposte dichiarate ma non pagate, contributi Inps non versati e multe stradali gestite dalle Prefetture. Restano esclusi i contributi derivanti da accertamenti.
La domanda si presenta solo online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi accede all’area riservata con Spid, Cie o Cns trova già l’elenco delle cartelle definibili e può selezionarle direttamente. In alternativa è disponibile l’area pubblica, dove è necessario inserire manualmente i riferimenti degli atti e allegare un documento di identità.
Al momento della richiesta bisogna scegliere anche la modalità di pagamento. È possibile saldare tutto in un’unica soluzione oppure optare per la rateizzazione. Il piano può arrivare fino a 54 rate distribuite in nove anni, con un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata.
Per chiarimenti operativi e dettagli tecnici, l’Agenzia mette a disposizione una sezione informativa con le risposte ai dubbi più frequenti, utile per completare correttamente la procedura entro la scadenza.
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