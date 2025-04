Rottamazione quater, domanda di riammissione entro il 30 aprile: modalità e scadenze

C’è tempo fino al 30 aprile 2025 per richiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle tramite il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La possibilità è prevista dalla legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), e riguarda i contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo versamento alle scadenze previste.

La domanda può essere inviata online utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sia in area riservata sia in area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In area riservata (accessibile con Spid, Cie, Cns o Entratel), il sistema propone automaticamente le cartelle e gli avvisi ammissibili, semplificando la procedura. In area pubblica, è necessario compilare un modulo online, allegare un documento di riconoscimento, indicare il numero della precedente comunicazione ricevuta e specificare le cartelle per cui si chiede la riammissione. In caso di smarrimento della comunicazione, una copia può essere richiesta tramite le istruzioni presenti sul sito.

Chi presenta la richiesta riceverà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l'importo dovuto e i moduli di pagamento. Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate di pari importo: le prime due rate saranno in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e permette di pagare solo capitale e spese di esecuzione o notifica, escludendo sanzioni, interessi di mora e aggio. Per multe stradali e sanzioni amministrative non tributarie, non sono dovuti gli interessi e l’aggio, comprese le maggiorazioni.

