Ateez a Rock in Roma 2026, il concerto dell'8 luglio arricchisce il cartellone internazionale

Gli Ateez arrivano a Roma per Rock in Roma 2026 dopo l’annuncio ufficiale durante la presentazione del festival. Il gruppo sudcoreano salirà sul palco l’8 luglio, aggiungendo un nome internazionale alla rassegna estiva.

Gli Ateez si esibiranno l’8 luglio sul palco di Rock in Roma, entrando nel programma della sedicesima edizione del festival. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione, sorprendendo il pubblico e rafforzando la presenza internazionale dell’evento.

La rassegna si svolgerà dal 9 giugno al 18 luglio e porterà nella Capitale artisti italiani e stranieri. I concerti saranno ospitati nelle due sedi principali, l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ogni estate accolgono migliaia di spettatori.

Il calendario all’Ippodromo partirà il 9 giugno con i The Offspring e proseguirà con Pippo Sowlo il 13 e Counting Crows il 14. Nei giorni successivi saliranno sul palco Gemitaiz il 18 giugno, Negramaro il 20, Caparezza il 26 e Olly il 30. A luglio sono previsti Emma il 2, Mumford & Sons il 7, Mannarino il 10, OneRepublic il 12, Litfiba il 16, Luchè il 17 e Bluvertigo il 18.

Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sono in programma Ben Harper & The Innocent Criminals il 29 giugno, Europe il 7 luglio e Marilyn Manson il 14 luglio, con diversi spettacoli già esauriti prima dell’inizio della manifestazione.

Nato a Roma e guidato dai fondatori Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, il festival ha superato i 3 milioni di spettatori complessivi nel corso degli anni, consolidando il ruolo della città nei circuiti dei grandi tour internazionali e attirando pubblico anche dall’estero.

Per l’edizione 2026 sono previste collaborazioni dedicate ai servizi e alla mobilità, con il supporto della radio ufficiale Rai Radio2 e soluzioni di trasporto come Frecciarossa, navette dedicate e servizi di sharing. Restano attive anche le iniziative sociali con Save the Children e Unicef Italia, insieme a misure per la sicurezza e alla promozione di pratiche sostenibili durante i concerti.