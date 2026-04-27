Marissa Dupraw ferita da un coltello scopre un errore nei farmaci e una cisti ovarica pericolosa

Marissa Dupraw si ferisce al piede con un coltello caduto mentre lava i piatti e scopre un grave problema di salute causato da farmaci anticoagulanti. Il ricovero rivela anche una cisti ovarica a rischio rottura.

Un incidente domestico ha cambiato il destino di Marissa Dupraw, 31 anni, residente nel Michigan. Il 31 marzo, mentre sistemava i piatti in cucina, un improvviso capogiro le ha fatto perdere il controllo di un coltello che teneva in mano. La lama, cadendo da circa l’altezza del petto, si è conficcata nel piede sinistro.

La ferita, provocata da una lama lunga circa 12 centimetri, è apparsa subito seria. La donna ha avuto la lucidità di non rimuovere il coltello e ha contattato i soccorsi. Una volta in ospedale, i chirurghi hanno estratto la lama senza riscontrare danni a nervi o tendini, ma durante l’intervento è emerso un problema inatteso: l’emorragia risultava difficile da controllare.

Gli esami hanno chiarito la causa. Il sangue della paziente era eccessivamente fluido, effetto dei farmaci anticoagulanti che assumeva da due anni dopo un’embolia polmonare. I valori alterati hanno spinto i medici ad approfondire ulteriormente la situazione clinica.

Le indagini hanno portato, l’11 aprile, a una scoperta ancora più preoccupante: una cisti ovarica di circa 9 centimetri, considerata a rischio elevato di rottura. Una complicazione che, unita al problema di coagulazione, avrebbe potuto avere conseguenze fatali se non individuata in tempo.

Il 23 aprile la donna è stata sottoposta a un intervento urgente per rimuovere la massa. Dopo l’operazione, Marissa è entrata in fase di recupero. Senza quell’incidente in cucina, il dosaggio errato dei farmaci e la presenza della cisti sarebbero rimasti nascosti, con esiti potenzialmente drammatici.