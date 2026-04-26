Marissa Bode esclusa da un volo Southern Airways il 23 aprile, denuncia discriminazione per la sedia a rotelle

Marissa Bode denuncia che le è stato negato l’imbarco su un volo per la sua disabilità, nonostante accordi già presi. L’attrice racconta l’episodio avvenuto il 23 aprile durante un viaggio di lavoro verso la Pennsylvania.

Marissa Bode, attrice 25enne del film Wicked, ha raccontato sui social un episodio avvenuto il 23 aprile che le ha impedito di salire su un aereo. In un video pubblicato su TikTok ha spiegato di essere stata fermata al gate da due addetti della compagnia Southern Airways mentre cercava assistenza per recuperare la carta d’imbarco.

Secondo il suo racconto, il personale le avrebbe chiesto se fosse in grado di alzarsi in piedi. Alla risposta negativa, sarebbe arrivato il rifiuto immediato: senza la possibilità di camminare, non avrebbe potuto salire a bordo. L’attrice era diretta in una località della Pennsylvania per un impegno lavorativo, dopo aver già completato un primo volo con un’altra compagnia senza alcun problema.

La motivazione fornita riguardava la struttura degli aeromobili, accessibili solo tramite scale. Bode ha definito questa spiegazione incomprensibile, sottolineando anche che il peso della sua sedia a rotelle, circa 16 chili, sarebbe stato indicato come ulteriore ostacolo. Ha inoltre precisato che il suo team aveva organizzato il viaggio in anticipo, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità di effettuare il trasferimento senza difficoltà.

L’attrice ha descritto l’episodio come l’ennesima difficoltà incontrata durante i viaggi in aereo. Ha spiegato che situazioni simili si ripetono spesso e che raramente riesce a spostarsi senza problemi legati alla sua condizione. Per lei, la sedia a rotelle non è un dettaglio ma uno strumento indispensabile per muoversi e lavorare.

A causa del mancato imbarco, Bode ha dovuto raggiungere la destinazione finale con un viaggio in auto durato circa tre ore e mezza. Interpellata sull’accaduto, la compagnia Southern Airways ha parlato di un episodio che non rispecchia i propri standard operativi e ha annunciato l’avvio di verifiche interne per chiarire le responsabilità.

L’azienda ha anche fatto sapere di aver contattato direttamente l’attrice e di voler intervenire sulla formazione del personale. Intanto, Bode ha ribadito la necessità di cambiamenti concreti nel settore del trasporto aereo per garantire a tutti condizioni di viaggio adeguate.