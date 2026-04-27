Freya tra i sabotatori del Nord Stream 2, il passato da modella hard e il ruolo nell'operazione

Freya avrebbe partecipato al sabotaggio del Nord Stream 2 nel Mar Baltico, spinta da un’operazione segreta. La donna, con un passato nell’industria erotica, sarebbe stata tra i sommozzatori impegnati nell’azione.

Tra i protagonisti del sabotaggio del Nord Stream 2 spunta anche una figura femminile. Secondo quanto ricostruito dal giornalista investigativo Bojan Pancevski, la donna, indicata con il nome di Freya, avrebbe preso parte all’operazione subacquea che ha colpito il gasdotto nel Mar Baltico.

Il racconto emerge dal libro «Die Nord-Stream-Sprengung», in cui Pancevski ricostruisce l’azione senza rivelare le identità reali dei coinvolti. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Bild, il reporter ha confermato la presenza di una donna nel gruppo di sommozzatori, evitando però di mostrare immagini o fornire dettagli che possano identificarla.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, Freya avrebbe avuto in passato un’esperienza nel settore erotico. Da giovane, infatti, avrebbe posato nuda per una rivista ucraina. Un percorso lontano da quello che l’avrebbe poi portata a partecipare a un’operazione clandestina contro infrastrutture energetiche.

All’interno del gruppo, la donna viene descritta come la più determinata. Le ricostruzioni la indicano tra i membri più audaci della squadra impegnata nelle immersioni fino al fondale del Baltico per piazzare gli esplosivi.

Nulla, nel suo passato, lasciava immaginare un coinvolgimento in attività di questo tipo. Eppure, secondo le informazioni raccolte, Freya avrebbe preso parte direttamente all’azione, affrontando un’operazione ad alto rischio in uno dei contesti più delicati dello scenario geopolitico recente.