Carolina Flores Gómez uccisa dalla suocera a Città del Messico, il video della sparatoria ripreso in casa

Carolina Flores Gómez è stata uccisa dalla suocera dopo una lite scoppiata nell’attico di famiglia a Città del Messico. Le telecamere interne hanno ripreso l’intera scena, mostrando i momenti che hanno preceduto e seguito l’aggressione.

Una discussione finita nel sangue ha portato alla morte di Carolina Flores Gómez, influencer di 27 anni e madre di un neonato. L’episodio si è verificato il 15 aprile in un attico nel quartiere Polanco, una delle zone più esclusive della capitale messicana. A sparare è stata la suocera, Erika María Herrera Coriant, 63 anni, che ha colpito la giovane con diversi colpi d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione.

Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza mostrano la donna seguire la nuora nel soggiorno, prima che entrambe entrino in bagno. Poco dopo si sentono gli spari, almeno sei, e le urla. La sequenza si conclude con la vittima a terra. La scena è stata ripresa integralmente, rendendo pubblici dettagli che hanno fatto il giro del mondo dopo la diffusione del filmato.

Subito dopo la sparatoria, il marito della vittima, Alejandro N., entra nella stanza con il figlio di otto mesi in braccio. Di fronte alla scena, chiede spiegazioni alla madre, che risponde senza mostrare rimorso, parlando di rabbia e rivendicando il legame con il figlio come una proprietà personale.

Dopo aver sparato, la donna avrebbe lasciato l’arma in cucina, raccolto alcune valigie e chiamato un taxi per allontanarsi. Nessuno ha cercato di fermarla. Solo il giorno successivo, il 16 aprile, il marito ha contattato le autorità, lasciando il corpo della moglie nel bagno per circa 24 ore.

La svolta nelle indagini è arrivata il 26 aprile, quando Alejandro N. ha ammesso di aver aiutato la madre nella fuga. Secondo quanto dichiarato agli investigatori, le avrebbe fornito denaro e un mezzo per lasciare la città, accompagnandola fuori prima di tornare a casa. Ora è indagato per favoreggiamento e intralcio alle indagini.

La Procura dubita della versione fornita dall’uomo, in particolare sul fatto che non sappia dove si trovi la madre. Nel frattempo, il bambino della coppia è stato affidato ai familiari della vittima.