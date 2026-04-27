Foggia, ragazzo di 24 anni pestato in centro da un gruppo di uomini
Un ragazzo di 24 anni è stato aggredito a Foggia da un gruppo di uomini per cause ancora da chiarire. Il giovane è stato colpito violentemente in centro nella notte e ricoverato in gravi condizioni dopo il soccorso del 118.
Un giovane di 24 anni è stato brutalmente aggredito nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Foggia, nel cuore della città, a pochi passi dal municipio. L’episodio si è verificato in una zona molto frequentata soprattutto nei fine settimana, dove si ritrovano numerosi gruppi di ragazzi.
Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato circondato e colpito ripetutamente con calci e pugni da più persone. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, che potrebbero essere adulti e non appartenenti a una baby gang, come inizialmente ipotizzato.
Il giovane ha riportato un trauma cranico grave e diverse fratture alla testa. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Dopo ore critiche, le sue condizioni risultano in miglioramento ed è ora cosciente.
Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura, che sta lavorando per chiarire il numero delle persone coinvolte e il movente dell’aggressione. Al momento non risultano utilizzate armi durante il pestaggio.
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