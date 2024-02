Ragazzo di 24 anni trovato morto in hotel a Mestre: sospetta overdose da eroina gialla

Un giovane di 24 anni è stato trovato morto in un hotel vicino alla stazione di Mestre, sollevando preoccupazioni riguardo un possibile ritorno dell'incubo dell'eroina gialla nella città. Il personale dell'hotel ha allertato i carabinieri domenica mattina, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto. Residente a Mestre, le circostanze che hanno portato il giovane a soggiornare in hotel sono ancora da chiarire, così come le cause esatte del decesso. L'ipotesi principale al momento è quella di una overdose, sostenuta anche da un episodio simile avvenuto poche ore dopo in un altro hotel della zona, dove un uomo di 34 anni è stato salvato in extremis da un'overdose di sostanze stupefacenti.

Questi tragici eventi riaccendono l'allarme sulla diffusione dell'eroina gialla, una variante della droga con un principio attivo più potente rispetto all'eroina tradizionale. La città di Mestre aveva già registrato venti morti per eroina gialla in un anno prima dell'emergenza Covid, segnalando un problema di salute pubblica significativo.

Le indagini sono in corso per fare luce sulle circostanze della morte del giovane e per verificare eventuali collegamenti tra i due casi di overdose registrati in breve tempo.