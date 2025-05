Nuovo bundle con DOOM: The Dark Ages e le GeForce RTX serie 50

Il DLSS 4 con Multi Frame Generation è ora disponibile in ARC Raiders, Deadzone: Rogue e tanto altro

Il nostro bundle DOOM: The Dark Ages GeForce RTX Serie 50 è ora disponibile! Rivesti i panni del DOOM Slayer in DOOM: The Dark Ages sfruttando le straordinarie capacità delle GPU GeForce RTX Serie 50. Da oggi fino al 21 maggio, nell’ambito del bundle DOOM: The Dark Ages GeForce RTX Serie 50, i giocatori possono ottenere la Premium Edition di DOOM: The Dark Ages (109,99€) con l’acquisto di una scheda grafica o PC desktop con GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070, oppure di un laptop con GPU GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070.

Inoltre, la Premium Edition include l'artbook digitale e la colonna sonora del gioco, il pacchetto skin Divinity, l’accesso anticipato a DOOM: The Dark Ages a partire dal 13 maggio, due giorni prima dell’uscita ufficiale, i DLC della campagna, che verranno automaticamente aggiunti al gioco quando saranno disponibili.

Bethesda Softworks e id Software hanno collaborato con NVIDIA per offrire ray tracing, NVIDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation e Reflex in DOOM: The Dark Ages, rendendo questa esperienza mozzafiato ancora più immersiva e fluida. Puoi leggere ulteriori dettagli sul bundle qui.

Inoltre, NVIDIA ha anche rilasciato nuovi driver GeForce Game Ready, che risolvono diversi problemi individuati nella versione precedente. Per visualizzare l’elenco completo delle correzioni di questo driver, clicca qui.

Questa settimana, il DLSS 4 con Multi Frame Generation sta moltiplicando le prestazioni in ARC Raiders, Deadzone: Rogue, Diablo IV Stagione 8 e Where Winds Meet. Nel frattempo, il DLSS Frame Generation sta accelerando le prestazioni in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e del secondo Beta test di Mistfall Hunter. Ecco uno sguardo dettagliato a questi nuovi giochi che stanno integrando la tecnologia RTX di NVIDIA:

ARC Raiders: Embark Studios, creatori del celebre sparatutto in prima persona a squadre THE FINALS, si sta preparando al lancio del suo nuovo gioco multiplayer, con un nuovo test tecnico che inizia questa settimana. Nel Tech Test 2 di ARC Raiders, i giocatori con GPU GeForce RTX Serie 50 possono moltiplicare il frame rate grazie al DLSS Multi Frame Generation, mentre i possessori di GeForce RTX Serie 40 possono accelerare le prestazioni con il DLSS Frame Generation. Tutti gli utenti GeForce RTX possono inoltre attivare il DLSS Super Resolution per un incremento del frame rate.

Per partecipare al Tech Test 2 di ARC Raiders su Steam, clicca qui e premi il pulsante della pagina dello Store; per giocare tramite Epic Games Store, segui le istruzioni per l’iscrizione qui.The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Una modernizzazione del Gioco dell’Anno 2006 con una grafica mozzafiato e un gameplay migliorato. I possessori di GeForce RTX Serie 50 e 40 possono abilitare il DLSS Frame Generation per aumentare il frame rate, mentre tutti gli utenti GeForce RTX possono attivare il DLSS Super Resolution. Inoltre, per chi ha prestazioni in eccesso, è disponibile il DLAA. NVIDIA Reflex riduce ulteriormente la latenza del PC, migliorando la reattività dei comandi. Inoltre, i Ray Tracing Core dedicati presenti su tutte le GPU GeForce RTX aiutano a mantenere alte le prestazioni quando si attivano gli effetti di illuminazione Lumen con ray-tracing accelerati dall'hardware di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Unreal Engine 5.Deadzone: Rogue: Questo frenetico FPS roguelite ambientato nello spazio profondo è entrato in Accesso Anticipato questa settimana, con un set completo di funzionalità RTX, offrendo ai giocatori GeForce RTX l’esperienza di gaming definitiva. Con oltre 100.000 wishlist e una demo con valutazione superiore al 90% su Steam, i giocatori con GPU GeForce RTX Serie 50 possono ottenere i più alti frame rate usando DLSS Multi Frame Generation.

I possessori di RTX Serie 40 possono moltiplicare le prestazioni con il DLSS Frame Generation, e tutti possono attivare il DLSS Super Resolution, potenziato dal nostro ultimo modello AI basato su trasformatori, per una qualità visiva eccezionale. Anche il DLAA è disponibile per chi dispone di risorse in eccesso. I Core Ray Tracing dedicati assicurano prestazioni elevate anche con gli effetti di illuminazione Lumen e le ombre in ray-tracing accelerate via hardware.

Where Winds Meet: Sviluppato da Everstone Studio, questo epico RPG open-world Wuxia è ambientato nel turbolento decimo secolo della Cina. Un recente aggiornamento ha introdotto il supporto per il DLSS Multi Frame Generation, migliorando l’integrazione del DLSS Frame Generation e del DLSS Super Resolution con cui il gioco era stato lanciato l’anno scorso in Cina. Ora, i giocatori con GPU GeForce RTX Serie 50 possono aumentare le prestazioni fino a 3,9 volte in 4K con impostazioni al massimo, arrivando a giocare fino a 500 fotogrammi al secondo. La versione globale di Where Winds Meet sarà lanciata su Steam e altre piattaforme nel 2025. Nel frattempo, i giocatori di Stati Uniti, Canada, Corea e Giappone possono registrarsi alla beta chiusa che inizierà il 16 maggio sul sito ufficiale di Where Winds Meet.

Diablo IV Stagione 8: Con gli aggiornamenti rilasciati il 29 aprile, Diablo IV presenta il supporto per il DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex e ray tracing. Attraverso NVIDIA app, i giocatori con GPU GeForce RTX Serie 50 possono passare al DLSS Multi Frame Generation per prestazioni ancora più rapide, mentre tutti gli utenti GeForce RTX possono aggiornare il DLSS Super Resolution utilizzando il nostro nuovo modello AI transformer, migliorando la qualità dell’immagine. Scopri come applicare gli aggiornamenti qui.

Mistfall Hunter: Bellring Games lancia il Beta Test 2 per questo RPG PvPvE in terza persona con meccaniche di estrazione, ora con open access a tutti i giocatori interessati. Dopo una guerra epica tra dei e divinità esterne, tutti gli dèi sono caduti. Tuttavia, la speranza sopravvive nei Cacciatori di Gylden, che combattono contro creature Gyldenizzate e raccolgono Gyldenblod. Su Steam, puoi attivare DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution per migliorare il frame rate. L’uscita completa di Mistfall Hunter è prevista per la fine di quest’anno; nel frattempo, puoi aggiungerlo alla wishlist su Steam, unirti al Discord ufficiale e visitare il sito ufficiale per rimanere aggiornato sulle ultime novità.

