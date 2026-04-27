Gallipoli, squalo mako colpisce una barca al largo e terrorizza i diportisti

Al largo di Gallipoli uno squalo mako ha colpito un’imbarcazione causando paura tra i presenti. L’episodio è avvenuto a poca distanza dalla costa ed è stato ripreso in un video poi diffuso sui social da uno dei diportisti.

Momenti di forte tensione nelle acque di Gallipoli, in provincia di Lecce, dove un gruppo di diportisti si è trovato improvvisamente davanti a un grande squalo mako. L’animale si è avvicinato all’imbarcazione mentre questa navigava a breve distanza dalla costa, sorprendendo chi era a bordo.

Secondo il racconto condiviso da Giuseppe Zacà insieme al video pubblicato sui social, lo squalo avrebbe cambiato direzione con un movimento improvviso, colpendo la barca con forza. L’urto è stato netto, accompagnato da una vibrazione percepita in tutta la struttura dell’imbarcazione e da un rumore metallico proveniente dal motore di prua.

Il colpo, probabilmente sferrato con la coda, ha causato un sobbalzo evidente della prua e ha lasciato i presenti per qualche istante immobili, presi tra sorpresa e timore. Dopo l’impatto, l’animale è rimasto nei pressi della barca per alcuni secondi, per poi allontanarsi lentamente verso il largo, scomparendo nelle acque profonde.

L’episodio, ripreso in un video poi circolato online, mostra la breve ma intensa interazione tra lo squalo e l’imbarcazione, avvenuta in una zona frequentata da turisti e appassionati di mare.