San Vitaliano Napoli cani maltrattati in giardino abusivo, 11 animali sequestrati e un uomo denunciato

A San Vitaliano i carabinieri hanno scoperto un giardino trasformato in un canile abusivo dopo una segnalazione, trovando cani senza acqua né cure e uno già morto. Un uomo di 53 anni è stato denunciato per maltrattamenti.

I carabinieri sono intervenuti a San Vitaliano, in provincia di Napoli, dopo una segnalazione che indicava una situazione sospetta all’interno di un’abitazione privata. Una volta entrati nel giardino, i militari si sono trovati davanti a una scena grave, con animali detenuti in condizioni incompatibili con qualsiasi standard di cura.

Nel cortile erano presenti undici cani, molti dei quali rinchiusi in spazi ristretti e privi di acqua. Tra loro, un cucciolo mostrava una zampa amputata e ormai infetta, segno evidente di mancate cure veterinarie. In un angolo dell’area è stata rinvenuta anche la carcassa di un cane in avanzato stato di decomposizione.

L’intervento è stato effettuato insieme ai veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud, che hanno verificato le condizioni sanitarie degli animali e disposto il trasferimento immediato in una struttura adeguata. I cani sono stati sequestrati e affidati a una clinica veterinaria per ricevere le cure necessarie.

Secondo quanto accertato, il proprietario, un uomo di 53 anni, deteneva gli animali senza garantire assistenza, alimentazione adeguata o condizioni igieniche minime. Per lui è scattata la denuncia con l’accusa di maltrattamento di animali.