Donna denunciata per diffamazione a Novellara dopo insulti su Facebook contro la vicina
Una donna di 47 anni denuncia la vicina per diffamazione dopo un post offensivo su Facebook. Le immagini del cortile pubblicate online hanno scatenato reazioni e segnalazioni da parte di conoscenti.
Una frase offensiva pubblicata su Facebook ha portato a una denuncia per diffamazione. Protagonista della vicenda è una donna di 47 anni che ha condiviso alcune fotografie del cortile della vicina, accompagnandole con parole pesanti e riferimenti denigratori.
Nel post, visibile online, la donna aveva paragonato l’abitazione della vicina a un insediamento degradato, aggiungendo un commento diretto e offensivo. Le immagini, però, sono state subito riconosciute da diverse persone che conoscevano la proprietaria dell’immobile.
La vittima, una 37enne residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è venuta a conoscenza della pubblicazione grazie a numerose segnalazioni ricevute da amici e conoscenti. Dopo aver raccolto le prove, tra cui gli screenshot del contenuto, si è recata dai carabinieri per formalizzare la querela.
L’episodio risale al 15 aprile. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti, riuscendo a identificare l’autrice del post e trasmettendo gli atti alla Procura di Reggio Emilia, che ora dovrà valutare la posizione della donna.
La vicenda riaccende l’attenzione sull’uso dei social e sulle possibili conseguenze legali legate alla diffusione di contenuti offensivi online, soprattutto quando riguardano persone identificabili.
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