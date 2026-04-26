Olivia Donnelly: tumore lingua, sintomi ignorati per mesi, intervento per rimuovere il 40 per cento

Home / Social News / Olivia Donnelly: tumore lingua, sintomi ignorati per mesi, intervento per rimuovere il 40 per cento

Olivia Donnelly scopre un tumore alla lingua dopo mesi di afte ignorate, convinta fossero lesioni comuni. Il dolore crescente e i controlli senza esito hanno ritardato la diagnosi, ora dovrà affrontare un intervento chirurgico invasivo.

Olivia Donnelly: tumore lingua, sintomi ignorati per mesi, intervento per rimuovere il 40 per cento

Per quasi un anno Olivia Donnelly, 25 anni, ha convissuto con ulcere dolorose alla lingua senza immaginare che dietro quei disturbi si nascondesse una malattia grave. Le prime lesioni erano comparse all’inizio del 2024 e con il passare dei mesi erano diventate sempre più difficili da sopportare, fino a impedirle di mangiare e parlare. La giovane, che vive a Dover nel Regno Unito, si era rivolta più volte ai medici, sottoponendosi a diversi esami per escludere problemi come carenze vitaminiche, diabete o morbo di Crohn. Nonostante i controlli, nessuno era riuscito a individuare subito la causa delle ferite alla lingua. La situazione cambia nel gennaio 2025, quando durante una visita odontoiatrica viene indirizzata a specialisti che formulano una prima diagnosi di lichen planus orale, una patologia infiammatoria rara. Dopo una biopsia, Olivia aveva sperato che il problema fosse stato risolto, ma si trattava solo di una fase temporanea. Nel giro di pochi mesi le ulcere tornano con maggiore intensità. In un primo momento i medici ipotizzano che il dolore sia causato dallo sfregamento dei denti sulla lingua e le prescrivono un paradenti. La verità emerge solo dopo ulteriori accertamenti: una nuova biopsia conferma la presenza di un tumore. Il momento della diagnosi è stato improvviso e difficile da affrontare. Quando gli specialisti oncologici entrano nella stanza, Olivia capisce la gravità della situazione e si trova a fare i conti con una prospettiva completamente diversa da quella immaginata fino a poco prima. Ora la 25enne dovrà sottoporsi a un intervento complesso che prevede la rimozione di circa il 40% della lingua, con una ricostruzione effettuata utilizzando tessuto prelevato dal polso. Dopo l’operazione sono previste settimane di ricovero, alimentazione tramite sondino e un lungo percorso di riabilitazione per recuperare le funzioni di base. I medici ricordano che ulcere alla lingua persistenti per oltre tre settimane non vanno sottovalutate e richiedono controlli approfonditi, perché possono rappresentare un segnale precoce di tumori del cavo orale.

Notizie correlate

Paola Natalicchio racconta la diagnosi di sclerosi multipla dopo i primi sintomi ignorati Paola Natalicchio ha perso improvvisamente la vista da un occhio e, dopo visite rassicuranti ma superficiali, ha scoperto di avere la sclerosi multipla.

Tumore al pancreas scoperto per caso, la storia di Amber Woods dopo mesi di sintomi ignorati Amber Woods, ex concorrente di X Factor Malta, scopre un tumore al pancreas dopo essersi recata in ospedale per un semplice reflusso.