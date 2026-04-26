Tartarughe azzannatrici a Roma, due esemplari catturati a Torre Flavia e rischio colonia

Due tartarughe azzannatrici sono state catturate sul litorale romano per la loro pericolosità. Gli esemplari, trovati tra Torre Flavia e i sentieri dei pescatori, preoccupano per la possibile presenza di altri individui nella zona.

Due tartarughe azzannatrici sono state individuate e catturate nella riserva naturale di Torre Flavia, tra Ladispoli e Cerveteri, a pochi chilometri da Roma. I ritrovamenti sono avvenuti a distanza ravvicinata: il primo durante un’attività ambientale segnalata da volontari, il secondo lungo un percorso frequentato da pescatori.

Questi rettili, tra i più aggressivi esistenti, possono rappresentare un serio pericolo. Hanno un becco affilato e una forza notevole, in grado di provocare ferite profonde. La loro particolarità è la rapidità con cui riescono ad allungare il collo e colpire, rendendo difficile qualsiasi tentativo di difesa per chi si trova troppo vicino.

La specie, conosciuta scientificamente come Chelydra serpentina, proviene dal Nord America ed è considerata invasiva. In Italia è vietato detenerla o venderla. Negli ultimi anni, secondo gli esperti coinvolti nelle operazioni di recupero, sono stati intercettati oltre 25 esemplari tra Roma e provincia, segno di una diffusione ormai concreta.

Il timore principale riguarda la possibilità che non si tratti di casi isolati. Gli studiosi sospettano la presenza di una colonia stabile, con esemplari già in grado di riprodursi nell’ambiente locale. Per questo motivo partirà un progetto di analisi genetica sugli animali catturati, utile a capire se siano nati in zona e a tracciare la loro espansione.

Oltre al rischio per le persone, queste tartarughe incidono sull’equilibrio naturale. Non avendo predatori, competono con le specie locali per cibo e spazio, alterando l’ecosistema della riserva. Per intercettarle verranno utilizzate apposite trappole galleggianti, progettate per attirarle senza danneggiarle.

Le autorità invitano alla massima cautela. In caso di avvistamento è fondamentale mantenere la distanza e non tentare alcun contatto. Occorre segnalare immediatamente la presenza agli operatori competenti, evitando qualsiasi iniziativa personale che potrebbe risultare pericolosa.