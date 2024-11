Roma, incendio in appartamento a Torre Spaccata: 3 feriti, due in gravi condizioni

Questa mattina, intorno alle 5:00, un incendio è divampato in un appartamento situato in via Pippo Tamburri, nel quartiere Torre Spaccata di Roma. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno tratto in salvo tre persone presenti all'interno dell'abitazione. Due donne sono state soccorse con l'ausilio dell'autoscala e trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso; la terza persona è stata assistita sul posto dal personale sanitario del 118 e successivamente ricoverata.

Per motivi di sicurezza, l'intero edificio è stato evacuato. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni subiti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine.

