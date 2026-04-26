Giorgia Meloni, solidarietà a Trump dopo la cena alla Casa Bianca e attacco all'odio politico

Giorgia Meloni esprime solidarietà a Donald Trump dopo quanto accaduto alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, condannando episodi legati all’odio politico e richiamando la necessità di difendere il confronto democratico.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso pubblicamente la propria vicinanza a Donald Trump in seguito agli episodi avvenuti durante la recente cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Il messaggio è stato diffuso attraverso i suoi canali social poche ore dopo l’accaduto.

Nel suo intervento, la premier ha rivolto parole di sostegno non solo all’ex presidente degli Stati Uniti, ma anche alla moglie Melania, al vicepresidente Vance e a tutte le persone presenti all’evento, coinvolte in una situazione che ha attirato attenzione e polemiche.

Meloni ha ribadito con fermezza che l’odio politico non deve trovare spazio nei sistemi democratici. Ha richiamato il rischio che atteggiamenti estremi possano compromettere i luoghi del confronto e dell’informazione, sottolineando la necessità di difendere il dibattito pubblico.

Nel messaggio, la presidente del Consiglio ha insistito sulla difesa dei valori alla base delle democrazie occidentali, indicando nel rispetto reciproco e nel confronto civile un limite da non superare per evitare derive intolleranti.