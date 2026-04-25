Gianvito Pascullo morto a 17 anni a Bari dopo due interventi alla tibia, indagati sette medici

Gianvito Pascullo muore a 17 anni dopo due operazioni alla tibia, possibile errore nella terapia durante il ricovero. Il giovane di Palo del Colle si è spento al San Paolo di Bari dopo un improvviso peggioramento notturno.

Un lungo applauso e centinaia di palloncini bianchi hanno accompagnato l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo, il ragazzo di 17 anni morto nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2026 all’ospedale San Paolo di Bari. La comunità di Palo del Colle si è stretta attorno alla famiglia durante i funerali celebrati nella chiesa Santa Maria La Porta.

Il giovane era stato ricoverato dopo un incidente in moto che gli aveva causato una frattura scomposta della tibia. Nei giorni successivi era stato sottoposto a due interventi ortopedici per sistemare l’osso. La sera precedente al decesso aveva accusato forti dolori e aveva chiesto aiuto al personale sanitario, che gli aveva somministrato un antidolorifico. Poco dopo le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino all’arresto cardiaco.

Durante la cerimonia, la chiesa gremita ha accolto amici, compagni di scuola e insegnanti dell’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari, dove Gianvito frequentava l’ultimo anno. Molti ragazzi indossavano magliette bianche con il suo volto e frasi dedicate, mentre sull’altare si sono alternati ricordi e testimonianze di chi lo conosceva, tra cui l’allenatore della squadra di pallavolo.

Le parole pronunciate durante l’omelia hanno espresso il dolore per una perdita improvvisa e difficile da accettare, mentre i familiari hanno parlato di una morte avvenuta nel luogo in cui avrebbe dovuto essere al sicuro. Il clima è stato segnato da commozione e incredulità.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine: la Procura ha iscritto nel registro degli indagati sette medici e un’infermiera con l’accusa di omicidio colposo. Tra gli accertamenti disposti, l’autopsia dovrà chiarire se al ragazzo sia stato somministrato un farmaco non previsto per la sua terapia.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile scambio di medicinali, con particolare attenzione al cloruro di potassio, utilizzato per un altro paziente ricoverato nella stessa stanza. Gli esami medico-legali saranno determinanti per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte.